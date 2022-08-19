Batman Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Batman Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Batman Üniversitesi birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ 05.09.2022

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