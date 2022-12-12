Batı Karadeniz’de balıkçılar hamside umduğunu bulamadı

Batı Karadeniz’in önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, hamside hayal kırıklığı yaşıyor.

Palamutta bereketli bir sezonu geride bırakan Karadenizli balıkçılar, hamside ise umduklarını bulamadı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bu yıl Karadeniz’de hamsinin olmadığını söyledi.

Balıkçıların diğer balık türlerini avladığını belirten Karakaş,” Palamudun çok olması, hamsinin az olmasına neden oldu. Bölgemizde satılan hamsiler Marmara hamsisi. Bölgemizde arada bir çıkıyor. Öyle sürekli olacak bir hamsi yok. Teknelerimiz, çinekop ve istavrit getiriyorlar. Bunlar da çok bol değil ama yeterince çıkıyor. Trol teknelerimiz de mezgit, barbun, çinekop, kalkan avlıyorlar. Kıyı balıkçılarımız çinekop, zargana, arada bir levrek avlıyorlar. Bu balıklar da piyasaya yetiyor.” diye konuştu.

Karakaş, bu sene hamsiden umutlu olmadıklarını dile getirerek, “Balıkçılık rutin şekilde devam edecektir. Hamsinin fiyatları iriliğine göre 20 liradan başlıyor 80 liraya kadar çıkıyor. Tezgahlarda ortalama fiyatlar 30 ile 50 lira arasında değişiyor.” bilgisini paylaştı. (AA)