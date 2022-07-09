Baştan sona doğru çalışma

Transfer döneminin şu ana dek şampiyonu Beşiktaş… Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Teknik Direktör Valerien Ismael’in istediği bölgelere nokta transferler yaptı. Weghorst ve Muleka’lı hücum hattı Cenk Tosun’un rotasyonuyla rakiplere büyük tehdit olacaktır. Savunmada Premier Lig tecrübesi olan Saiss ile birlikte kaleci Ersin de bu sezon patlama yaparsa Kartal’ın tutanı ve atanı fark yaratacaktır.

Avusturya kampında bulunan siyah-beyazlılar, Ismael ile tempo yükseltti. Şampiyon olunduktan sonraki sezonda Sergen Yalçın’ın sezon öncesi kampında zayıf kalması Beşiktaşlı futbolcuların sezona erken havlu atmasını sağlamıştı. İsmael ile güç depolayan Kara Kartal’ın yeni sezonda kondisyon eksiği olmayacaktır. Doğru antrenman metodlarıyla çalışmak takım olmak için önemli bir etkendir. Fransız teknik adam ve ekibi, şu ana dek doğru bir çalışmayla görevini yürütüyor.

Evet… Başkanından yardımcı antrenörüne kadar işini doğru yapan bir Beşiktaş görüyoruz. Siyah-beyazlı taraftarların bu durumdan memnun olması yeni sezon öncesi camia adına önemli bir motivasyon kaynağı. 1-2 transferle birlikte Kara Kartal’ın yeni sezonda çok dişli bir ekip olacağını görmek mümkün.