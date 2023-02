“Başta İstanbul olmak üzere amasız, fakatsız depreme karşı tedbir almalıyız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli afetin ardından Mersin’e gelen depremzedelerle görüştü. İmamoğlu, ” Depreme karşı büyük sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yöresinde amasız, fakatsız tedbirleri almalıyız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Yenişehir ilçesindeki fuar alanı içerisinde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. İmamoğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette açıklama yapan İmamoğlu, “Deprem bölgesinde hepimizin çok önemli hizmetleri var, sorumlulukları var. Bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirmek için çok ciddi gayret içerisindeyiz. Devletimizin her kurumu bu sorumluluğu gösteriyor, göstermek zorundadır. Milletimize sunduğumuz bu hizmetlerin her birisi bilinsin ki; bir lütuf değil, sorumluluğumuzdur, görevimizdir. Biz ülkemizin neresinde olursa olsun, en üstün sorumlulukla oraya koşmak zorunda olan devlet insanlarıyız. Deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Şu anda kabul edelim; kentlerimiz yıkıldı, canlarımızı yitirdik, hepimizin başı sağ olsun. Milletçe, hükümetlerce büyük hatalar yaptık ve bununla ilgili önlem alamadık. Depreme karşı büyük sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yöresinde amasız, fakatsız tedbirleri almalıyız” diye konuştu.

(DHA)