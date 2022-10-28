Başsavcılıktan TTB davanamesi: Görevden alınsınlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi için davaname hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne TTB’nin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname gönderildi. Davanamede, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın internet üzerinden PKK terör örgütünü destekleyici yayın yapan kanala, 19 Ekim 2022 tarihinde TTB Merkez Konseyi Başkanı sıfatıyla canlı bağlantı yaptığı belirtildi. Söz konusu kanalın PKK’nın propagandasını yaptığına ilişkin 13 farklı soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, sözde kimyasal silahla öldürüldüğü iddia edilen PKK’lı teröristin, 24 Ağustos 2022 tarihinde hastalık sonucu ölen kişi olduğunun belirlendiği aktarıldı. Fincancı’nın gerçekleştirdiği canlı bağlantıda PKK’nın illegal faaliyetlerinin, legal ve sözde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla mağdur şekilde gösterilmeye çalışıldığı, Fincancı’nın konuşmanın sonunda “Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca” diyerek örgüt yanlısı söylemde bulunduğu bildirildi.

Dava konusu talep şöyle aktarıldı:

“Davalının disiplin yönünden Türk Tabipleri Birliği Meslek Etiği Kuralları’nın 7’nci maddesi ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/3’üncü maddesi kapsamında tedbirler uygulanması gerektiği; ancak söz konusu disiplin sürecinin adli ve idari süreçten bağımsız ilerlemesi gerektiği, davalı hakkında adli sürecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve yukarıdaki gerekçelerle davalının eyleminin Türk Tabipleri Birliği Meslek Odası’nın faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşılmakla, davalılar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur’un görevlerine Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun ek 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince son verilmesine, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesine, karar verilmesi kamu adına talep ve dava olunur.” (DHA)