Başsavcı vekilinin oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı

Bir AVM otoparkında eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü’nün oğlu Murat Bayırköylü’nün, Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez’i öldürüp intihar etmesine ilişkin azmettirici olarak yargılanan tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, ‘İntihara yönlendirme’ suçundan ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 17nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki İsmihan Boza, tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ve maktul Muratın yakın arkadaşı Şevder Dik, “Annesine Muratın intihar mesajları attığını söyledik. Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledik. Annesi farklı bir tepki vermedi, babasına söyleyeceğini söyledi. Olay olduğunda da yakın bir kafede oturuyorduk biz Halille. Halilin annesi arayıp haber verdi. Şok olduğumuz için olay yerine gitmedik.” dedi.

“BANA OĞLUMUN İNTİHAR DÜŞÜNCESİYLE İLGİLİ KESİNLİKLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİLER”

Duruşmada tanığın beyanlarına karşılık söyleyecekleri sorulan müşteki İsmihan Boza, “Bana oğlumun intihar düşüncesiyle ilgili kesinlikle bir şey söylemediler. Söylenseydi gerekli önlemleri alırdık. Madem intihar düşüncesi olduğunu biliyorlardı niye o zaman Sen zaten atmadın kendini de silah alıyorsun diye yazıyor sanık oğluma. Burada iki eylem var. Birincisi sanık Muratı teşvik ediyor mu, ikincisi Yağmuru öldürmesi için azmettirme var mı yok mu? Niye gazlıyorsun benim çocuğumu? Sonra niye 3. sayfa romanları gibi benim olmuyorsan onun da olmasın deyip bunları yapıyorlar. Niye bize söylemiyorlar” dedi.

Söz verilen tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ise, “Annesini uyardım. Bazı insanlar bizi günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. Biz kimsenin günah keçisi değiliz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada Murat Bayırköylü’nün yazdığı mektubun son kısımlarında sanık ile görüşmelerinden bahsettikleri, sonrasında sanığın kendisine intihar etmesi tavsiyesinde bulunduğu ve intihar etmeden önce Yağmur Sönmezi öldürmesi tavsiyesinde bulunması üzerine bu olayın kendisine mantıklı geldiğini ve mektupta söz konusu cinayeti işleyip intihar edeceğini beyan ettiği anlatıldı. Mütalaanın devamında, Yağmur Sönmez’in telefonunda tanık Ecesu ile yapılan yazışmalarda Murat, Yağmur, Ecesu ve Halil İbrahimin olduğu bir fotoğrafla ilgili sanığı kastederek “Bakışlara bak Muratı öldürecek gibi bakıyor” yazdığı, yazışmalar incelendiğinde sanığın Murat ve Yağmurun yakınlaşmalarından rahatsızlık duyduğunu ve sanığın Murata zarar vermekten bahsettiği ifade edildi. Mütalaada Muratın annesi ve ailesine bilgi verip tedbir alması için bir şey yapmadığı, sanığın istikrarlı şekilde zaten psikolojisi iyi olmayan Murata intihar konusunda destekte bulunduğu, ters psikolojiyle intihar kararını kuvvetlendirdiği, intihar etmeden önce maktulü öldürmesinin doğru olacağı yönünde azmettirmede bulunduğu anlatıldı. Mütalaanın sonunda iddianamede olduğu gibi sanığın olayı tasarlayarak işlediği kanaatine varıldığı belirtilerek sanık hakkında intihara yönlendirme suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık tarafına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede maktul Yağmur Sönmez ve Murat Bayırköylü arasında bir yakınlaşmanın olduğu, aynı dönemde Halil İbrahim Yavuz’un da Yağmur’dan hoşlandığı ancak Yağmurun Halil İbrahimi reddettiği bilgisi verildi. 18 Mart tarihinde bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına aracı ile gelen Yağmuru Muratın tüfek ile ateş ettiği daha sonra aracına binerek aynı tüfekle intihar ettiği anlatıldı. Olay sonrası intihar eyleminin gerçekleştiği araç içerisinde intihar mektubu ibareli bir zarf bulunduğuna yer verildi. Ayrıca Murat ve Halil İbrahim arasında gerçekleşen yazışmalar da Muratın intihar fikrinde ciddi olduğunu, tüfek aldığını şüpheli Halil İbrahime söylediği kaydedildi. Yazışların devamında Halil İbrahimin “Tüfeği alıp kafana sıkacaksın Yağmur da gününü gün edecek cidden huzurlu olacak mı için. Yani zaten ölmeyecek misin Yağmur da yaşamaya devam edecek. Hazır elinde tüfek var. Yağmur seni bu noktaya getirdi, mutlu mutlu yaşasın mı? İlla kendi kafana sıkacaksan bir tane de ona sık bari. Yağmur işini iyi düşün gideceksen enayi gibi tek gitme” şeklindeki konuşmaların teşvik edici olup intihar kararını kuvvetlendirdiğine dikkat çekildi.

Şüpheli Halil İbrahim Yavuzun Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme, Başkasını yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi, suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)