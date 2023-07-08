Başpehlivanlar er meydanında kol bağladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşl er i ikinci gün müsabakalarında 53 başpehlivan mücadele edecek.

Er meydanına gelen pehlivanlar son hazırlıklarını yaptı.

Organizasyonun son başpehlivanı Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşl er e çok iyi hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar’ın olimpiyat niteliğinde olduğunu anlatan Taş, “İlk yılımda kem er almak nasip oldu çok mutluyum. İnşallah yeniden kem er almak istiyorum.” dedi.

Başpehlivanlar dan Orhan Okullu, ise son hazırlıkları yaparak er meydanına geldiğini bildirdi.

Er meydanında elinden geleni yapacağını ifade eden Okulu, tüm güreşçil er e müsabakalarda başarılar diledi.

Sağanak nedeniyle zeminin biraz kötü olduğunu anlatan Okulu, “İnşallah sakatlık olmadan alnımızın akıyla altın kem er i Antalya’ya götürürüz. Hedefim altın kem er . Lig güreşl er imiz heyecan kattı. Ben buradan fed er asyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Elinden gelen h er şeyi yapıyor. Tabii diğ er güreşl er e göre burası biraz daha önemli. Çünkü birinci olunca, altın kem er i takınca Türkiye’nin başpehlivanı oluyorsun. Çok gurur v er ici. H er pehlivanın hedefi ve hayali burada altın kem er i takmak.” diye konuştu.

Mehmet Yeşil Yeşil: “H er kesin rüyalarını ve hedefl er ini süsleyen altın kem er e biz de talibiz”

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil de Kırkpınar’ın çok önemli olduğunu söyledi.

Nasibini aramaya geldiğini dile getiren Yeşil Yeşil, “Hedefl er imiz hep yüksek. H er kesin rüyalarını ve hedefl er ini süsleyen altın kem er e biz de talibiz. Hakkımızda hayırlısını diliyorum. Mücadelemizi v er eceğiz. Güzel bir Kırkpınar diliyorum. Kaza, sakatlık olmadan ve rekabetin yüksek olduğu ve seyircinin memnun ayrıldığı bir Kırkpınar diliyorum.” ifadel er ini kullandı.