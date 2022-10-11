“Başörtüsü sorunu yok” ise neden anayasa değişikliğine gidiliyor!

Erdoğan, CHP’nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifi üzerine, “Başörtüsü sorunu yok” demişti. Gelin anayasa değişikliği yapalım teklifine ise CHP biz sizinle anayasa yapmayız dedi.

Başörtüsü istismarını açık bir şekilde sürdüren iktidar, muhalefete bugüne kadar her fırsatını bulduğunda, başörtüsü için gelin anayasa yapalım diye ısrar etmiştir.

Türkiye’de sanki başörtüsü konusunu Kılıçdaroğlu getirmiş gibi algı verilmektedir. Oysaki CHP bu çağrıya samimiysen kanun değişikliği yapalım diye karşılık vermiştir.

Hürriyet Gazetesi yazarı Selvi’nin 10.10.2022’deki yazısına ve Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge” programına konuk olan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamalarına bakıldığında, TBMM’ye “başörtüsü torba yasası” geleceği anlaşılıyor.

Hak ve özgürlükler paketi olarak sunulacak olan bu torba yasa ile ilgili değiştirilmesi dillendirilen anayasa maddeleri; 10, 13, 24, 42, 49, 70, 174 diye sıralanıyor.

AKP’nin bugüne kadar Meclis’e getirdiği tüm torba yasalara bakıldığında; toplumun en duyarlı olduğu başlık öne çıkarılmış ama torbanın içindeki diğer maddeler ise Türkiye rejiminin değiştirilmesini içeren, yurttaşların en temel haklarını yok eden değişiklikler olarak karşımıza çıkmıştır.

Gelinen noktada AKP’nin Meclis’e getireceği anayasa değişikliği, yine anayasa aykırı olan bir torba yasa olacaktır.

Torba yasa, başörtüsü ile perdelenecek görülüyor. Diğer yandan cemevleri de bu torba yasa ile Meclis’e gelecektir.

Bahsi geçen maddelerde, eğitim öğretim birliği başta olmak üzere yurttaşlık temelinde ulus olmamızın önemli aşamalarını kapsayan maddeler var.

Dil birliği, din eğitimin devlet eli ile yapılması, devrim kanunlarının korunması gibi konular en başta gelmektedir.

Toplumu tartıştırmak; özellikle de Kılıçdaroğlu’na tepkiyi artırmak ve Millet ittifakı bileşenleri ile CHP arasını açmak için iktidar, isteyen camide isteyen cemevinde din eğitimi alabiliri torbaya koyarsa işte o zaman Türkiye ayrıştırılmış olur!

Din eğitimin devlet eliyle verilmesinin kaldırılması, toplumsal çatışmayı ve iç kargaşayı tetikler. Bu oyuna düşmemek hepimizin tarihsel görevidir.

Başörtüsü anayasa değişikliği tartışması, iktidarın değiştirilemez maddeleri değiştirmeyi hedeflediği yeni anayasa tartışmalarından bağımsız bir tartışma değildir.

Anayasaya aykırı olan torba yasa ile gelecek anayasa değişikliği hak ve özgürlüklerin getirir yoksa milletimizi etnik ve dinsel yapıda ayrıştırma mı getirir bekleyip göreceğiz.

Kesin olan bir şey var ki o da bu hükümet ile anayasa yapılmaz!