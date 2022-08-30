Başkumandan’ın adı ne

Dünyada devlet kuran önderler, ön isimleri ile değil soy isimleri ile tanınırlar.

Otto von desen herkes turist mi der ancak Bismarck dediğinde herkes Almanya’nın kurucusu der!

George desen versene borç diye espri yaparlar, Washington dersen ABD’nin kurucusu derler.

Antalya’da birisine Vladimir Ilyic’i biliyor musun desen bizim sitede mi oturuyor der ama Lenin dediğinde Rusya’nın kurucusu der.

Örnekler çoğaltılabilir.

Devlet ve kurum dili, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal demez Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk der.

Demiyorsa unutulsun istendiği için itibarsızlaştırmak istendiği içindir…

Dünyada her ülkenin ve milletlerin kurtuluş ve kuruluş günleri vardır. Hepsinin milli günleri bayramları vardır. O günler de programlar ve kutlamalar yaparlar.

Bizim de vardı…

Vardı diyorum çünkü birlik ve beraberlik içinde olarak önemli tarihlerde ortak mücadele ederek kurduğumuz rejim değişti!

Rejim değişir de bayramları kalır mı?

Kalmaz… Kalmadı…

Bugün Atatürk Anıtlarına çelenk sunuldu.

Alanlarda halk var mıydı?

Milletin evlatları gözbebeğimiz Mehmetçikler var mıydı?

Kurumlar çelenklerini; resmi törenlerde Ata’sının huzuruna koyabildi mi yoksa tören bitinceye kadar kenarda, polis kontrolünde bekletilip resmi erkân gittikten sonra mı koydular!

Tabi ki 15 Temmuz sonrası, kökü, Kuvayı Milliye olan milli ordumuz var mıdır sorusunun cevabını, size bırakıyorum…

Türkiye nüfusunun % 80’i, 30 büyükşehirde yaşıyor. Millet İttifakı’nın kazandığı belediyelerde ise Türkiye nüfusunun %70’i yaşıyor.

Eğer CHP’li ve İyi Parti’li belediyeler, tüm baskı ve kısıtlamalara rağmen milli bayramları kutlamasa Türkiye’de bayramdan kimsenin haberi dahi olmaz!

Millet İttifakı belediyeleri bayram kutladığı için de halkımız hala devlet bayram kutluyor zannediyor.

Acı ama gerçek…

2023’te parlamenter rejime geçişle birlikte nice bayramlar kutlama dileğiyle bayramımız kutlu olsun…