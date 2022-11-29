Baskı ekonomisinin ardından narh ekonomisi gelir
Yok efendim:
“Baskı” dediysem…
Para basmaktan söz etmeyeceğim…
O ayrı bir konu…
O ayrı bir yara…
★
“Baskı ekonomisi” dediğim…
Özel bankalara…
Özel şirketlere…
Marketlere…
Hatta…
Mütevazı bakkal dükkânlarına yapılan:
İktidar Müdahalesinden söz edeceğim…
★
Canlarım…
Başta yürütmenin başındaki AKP Genel Başkanı olmak üzere…
Ekonomiyle ilgili ya da ilgisiz bütün bakanlar:
“Piyasa ekonomisinden vazgeçmek yok…” diyorlar…
Ancak…
★
Özel bankalarda döviz mevduat hesabı olanlar:
İktidar medyasının bütün reklamlarına…
Bazen özendirici…
Kimi zaman da:
“Tehdit edici” yaygaralarına rağmen:
Döviz mevduat hesaplarından çıkıp:
KKM’a geçmeyince…
Banka yönetimlerine…
Hem kural dışı…
Hem yasa dışı…
Hem de…
Ticarî ahlâk dışı:
Baskılar yapıyorlar…
★
Nasıl mı?..
Bir diğer yazımda:
Bilenlere hatırlatayım…
Bilmeyenler öğrensin…
Anayasa suçu
Canlarım…
Kanunlarımız…
Yurttaşlarımızın kendilerine ait her türlü varlık üzerinde:
Tasarruf yetkileri olduğuna:
Cevaz veriyor…
★
Hiç kimse (Cumhurbaşkanı dâhil…).
Hiç kimseye:
“Paranı şu hesaba yatır…
Şu hesaptan çek…” talimatı veremez…
Baskı kuramaz…
★
Cumhurbaşkanı dâhil…
Hiçbir kişi…
Veya…
Hiçbir kamu kurumu…
Özel bankalara:
“Mudilerinin hesap çeşitlemesinde:
Şu oranda TL…
Şu oranda yabancı para mevduatı olmasını sağla…
Bu oranı tutturamazsan seni:
Tutturan bankaya sağladığım maddi imkândan mahrum bırakırım” diyemez…
★
Derse ne olur?..
Anayasanın fırsat eşitliği ilkesini ihlal eder…
Yani:
Anayasa suçu işler…
Özel mülkiyet düşmanı
Kimilerinizin:
“TCMB, özel bankalara bu konuda nasıl baskı yapıyor?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim…
★
Bakın nasıl:
“TCMB, toplam mevduat içinde TL mevduatın payını %50’nin üstüne çıkaramayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulayacağı komisyon oranını % 3’ten % 8’e çıkarmıştır…”.
★
Böyle bir uygulama…
Anayasamızın:
“Fırsat eşitliği” ilkesine:
Aykırıdır…
★
Mağdur olanlar…
Uygulamaya maruz kalırlarsa…
Haklarını arayacak…
Ve…
Anayasa gereği:
Alacaklardır…
Rağmen bozmazlar
Özel bankalarda döviz mevduat hesabı olanlar:
Bakanlara…
Maliye ve hazine bürokratlarına…
Ve…
İktidarın başına:
Güvenmiyorlar…
★
Çünkü…
Yıllık enflasyonun…
TÜİK’e göre bile:
%85’i geçtiği bir ekonomide:
Politika faizinin %9 olarak açıklanmasının:
Hem saçma…
Hem yanlış…
Hem de:
Bankacılık sektörü…
Ve…
Birikmiş nakit servetleri için tehlikeli olduğunu:
Görüyorlar…
★
O nedenle…
Baskılara…
Ve…
İkna çabalarına rağmen:
Döviz mevduatlarını:
Bozmuyorlar…
Bozmayacaklar…
Tarzan zor durumda
Kanunlarımız…
Bütün ticari işletmelerin:
Kâr etmek amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirtir…
Ve…
Faaliyetlerini.
Garanti altına alır…
★
TCMB’sının bankalara:
“Müşterilerinizi ikna edin döviz mevduatı değil TL mevduat yapsın…
Sizler de döviz mevduat hesabı açmak yerine:
Yurtdışından borçlanın…” baskısı:
“Seçime kadar ayakta durun, sonra batın ama biz yeter ki seçimi kazanalım” demektir….
★
İyi de sayın Merkezciler…
Yurt dışından “yabancı para” ile borçlanabilmek için:
%10 faiz ödemeyi kabul etmek lâzım…
★
Yahu…
Bu bankacılar:
Yıllık %85 enflasyon yaşanan…
Ve…
Politika faizinin sadece %9 olduğu bir ülkede…
Ve hem de dövizle…
Ve…
Yıllık %10 faizle borçlanacak kadar aptal mı?..
★
Sözümün özü canlarım:
Tarzan zor durumda…
Tarzan’ı ne Araplar kurtarabilir…
Ne Putin kurtarabilir…
Ne de ABD ve AB…
★
Tarzan’ı kurtarırsa sadece:
Altılı masa kurtarır?..
Nasıl mı?..
Erken seçim için oy kullanarak…
Lütfen tahammül
Canlarım…
Yaklaşık dört yıldır:
“Erdoğan, zamanında yapılacak seçimlerde anayasa gereği aday olamayacak…
Meclis erken seçim kararı alırsa:
Aday olabilecek…
Ancak:
Kazanamayacak” diyorum…
★
O görüşüm aynen devam ediyor…
Erdoğan kazanamazsa da…
Aday olamazsa da:
Türk halkı kazanacak…
Türkiye kazanacak…
★
Lütfen enselerinizi karartmayın…
Moralinizi yüksek tutun…
Ve…
İktidar çevrelerinden gelecek bütün saldırılar karşısında:
Tahammüllü…
Ve…
Sabırlı olun…
Dünün tweeti
Leyla smrc
@lyl_smrc_
Ben yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olarak gurbetçilerin Türkiye’de oy kullanmasına karşıyım.
Avrupa’nın nimetlerinden faydalanıp, ekonomisi batık bir ülke de yaşayan 80 milyon insanın kaderini belirlemeye hakları yok.