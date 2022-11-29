Memduh Bayraktaroğlu
29 Kasım 2022

Baskı ekonomisinin ardından narh ekonomisi gelir

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Yok efendim:

“Baskı” dediysem…

Para basmaktan söz etmeyeceğim…

O ayrı bir konu…

O ayrı bir yara…

“Baskı ekonomisi” dediğim…

Özel bankalara…

Özel şirketlere…

Marketlere…

Hatta…

Mütevazı bakkal dükkânlarına yapılan:

İktidar Müdahalesinden söz edeceğim…

Canlarım…

Başta yürütmenin başındaki AKP Genel Başkanı olmak üzere…

Ekonomiyle ilgili ya da ilgisiz bütün bakanlar:

“Piyasa ekonomisinden vazgeçmek yok…” diyorlar…

Ancak…

Özel bankalarda döviz mevduat hesabı olanlar:

İktidar medyasının bütün reklamlarına…

Bazen özendirici…

Kimi zaman da:

“Tehdit edici” yaygaralarına rağmen:

Döviz mevduat hesaplarından çıkıp:

KKM’a geçmeyince…

Banka yönetimlerine…

Hem kural dışı

Hem yasa dışı

Hem de…

Ticarî ahlâk dışı:

Baskılar yapıyorlar…

Nasıl mı?..

Bir diğer yazımda:

Bilenlere hatırlatayım…

Bilmeyenler öğrensin…

Anayasa suçu

Canlarım…

Kanunlarımız…

Yurttaşlarımızın kendilerine ait her türlü varlık üzerinde:

Tasarruf yetkileri olduğuna:

Cevaz veriyor…

Hiç kimse (Cumhurbaşkanı dâhil…).

Hiç kimseye:

“Paranı şu hesaba yatır…

Şu hesaptan çek…” talimatı veremez…

Baskı kuramaz…

Cumhurbaşkanı dâhil…

Hiçbir kişi…

Veya…

Hiçbir kamu kurumu…

Özel bankalara:

“Mudilerinin hesap çeşitlemesinde:

Şu oranda TL…

Şu oranda yabancı para mevduatı olmasını sağla…

Bu oranı tutturamazsan seni:

Tutturan bankaya sağladığım maddi imkândan mahrum bırakırım” diyemez…

Derse ne olur?..

Anayasanın fırsat eşitliği ilkesini ihlal eder…

Yani:

Anayasa suçu işler…

Özel mülkiyet düşmanı

Kimilerinizin:

“TCMB, özel bankalara bu konuda nasıl baskı yapıyor?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim…

Bakın nasıl:

“TCMB, toplam mevduat içinde TL mevduatın payını %50’nin üstüne çıkaramayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulayacağı komisyon oranını % 3’ten % 8’e çıkarmıştır…”.

Böyle bir uygulama…

Anayasamızın:

“Fırsat eşitliği” ilkesine:

Aykırıdır…

Mağdur olanlar…

Uygulamaya maruz kalırlarsa…

Haklarını arayacak…

Ve…

Anayasa gereği:

Alacaklardır…

Rağmen bozmazlar

Özel bankalarda döviz mevduat hesabı olanlar:

Bakanlara…

Maliye ve hazine bürokratlarına…

Ve…

İktidarın başına:

Güvenmiyorlar…

Çünkü…

Yıllık enflasyonun…

TÜİK’e göre bile:

%85’i geçtiği bir ekonomide:

Politika faizinin %9 olarak açıklanmasının:

Hem saçma…

Hem yanlış…

Hem de:

Bankacılık sektörü…

Ve…

Birikmiş nakit servetleri için tehlikeli olduğunu:

Görüyorlar…

O nedenle…

Baskılara…

Ve…

İkna çabalarına rağmen:

Döviz mevduatlarını:

Bozmuyorlar…

Bozmayacaklar…

Tarzan zor durumda

Kanunlarımız…

Bütün ticari işletmelerin:

Kâr etmek amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirtir…

Ve…

Faaliyetlerini.

Garanti altına alır…

TCMB’sının bankalara:

“Müşterilerinizi ikna edin döviz mevduatı değil TL mevduat yapsın…

Sizler de döviz mevduat hesabı açmak yerine:

Yurtdışından borçlanın…” baskısı:

“Seçime kadar ayakta durun, sonra batın ama biz yeter ki seçimi kazanalım” demektir….

İyi de sayın Merkezciler…

Yurt dışından “yabancı para” ile borçlanabilmek için:

%10 faiz ödemeyi kabul etmek lâzım…

Yahu…

Bu bankacılar:

Yıllık %85 enflasyon yaşanan…

Ve…

Politika faizinin sadece %9 olduğu bir ülkede…

Ve hem de dövizle…

Ve…

Yıllık %10 faizle borçlanacak kadar aptal mı?..

Sözümün özü canlarım:

Tarzan zor durumda…

Tarzan’ı ne Araplar kurtarabilir…

Ne Putin kurtarabilir…

Ne de ABD ve AB…

Tarzan’ı kurtarırsa sadece:

Altılı masa kurtarır?..

Nasıl mı?..

Erken seçim için oy kullanarak…

Lütfen tahammül

Canlarım…

Yaklaşık dört yıldır:

“Erdoğan, zamanında yapılacak seçimlerde anayasa gereği aday olamayacak…

Meclis erken seçim kararı alırsa:

Aday olabilecek…

Ancak:

Kazanamayacak” diyorum…

O görüşüm aynen devam ediyor…

Erdoğan kazanamazsa da…

Aday olamazsa da:

Türk halkı kazanacak…

Türkiye kazanacak…

Lütfen enselerinizi karartmayın…

Moralinizi yüksek tutun…

Ve…

İktidar çevrelerinden gelecek bütün saldırılar karşısında:

Tahammüllü…

Ve…

Sabırlı olun…

Dünün tweeti

Leyla smrc

@lyl_smrc_

Ben yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olarak gurbetçilerin Türkiye’de oy kullanmasına karşıyım.

Avrupa’nın nimetlerinden faydalanıp, ekonomisi batık bir ülke de yaşayan 80 milyon insanın kaderini belirlemeye hakları yok.

Yazarlar
Baskı ekonomisinin ardından narh ekonomisi gelir
Memduh Bayraktaroğlu