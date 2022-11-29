Baskı ekonomisinin ardından narh ekonomisi gelir

Yok efendim:

“Baskı” dediysem…

Para basmaktan söz etmeyeceğim…

O ayrı bir konu…

O ayrı bir yara…

★

“Baskı ekonomisi” dediğim…

Özel bankalara…

Özel şirketlere…

Marketlere…

Hatta…

Mütevazı bakkal dükkânlarına yapılan:

İktidar Müdahalesinden söz edeceğim…

★

Canlarım…

Başta yürütmenin başındaki AKP Genel Başkanı olmak üzere…

Ekonomiyle ilgili ya da ilgisiz bütün bakanlar:

“Piyasa ekonomisinden vazgeçmek yok…” diyorlar…

Ancak…

★

Özel bankalarda döviz mevduat hesabı olanlar:

İktidar medyasının bütün reklamlarına…

Bazen özendirici…

Kimi zaman da:

“Tehdit edici” yaygaralarına rağmen:

Döviz mevduat hesaplarından çıkıp:

KKM’a geçmeyince…

Banka yönetimlerine…

Hem kural dışı…

Hem yasa dışı…

Hem de…

Ticarî ahlâk dışı:

Baskılar yapıyorlar…

★

Nasıl mı?..

Bir diğer yazımda:

Bilenlere hatırlatayım…

Bilmeyenler öğrensin…

Anayasa suçu

Canlarım…

Kanunlarımız…

Yurttaşlarımızın kendilerine ait her türlü varlık üzerinde:

Tasarruf yetkileri olduğuna:

Cevaz veriyor…

★

Hiç kimse (Cumhurbaşkanı dâhil…).

Hiç kimseye:

“Paranı şu hesaba yatır…

Şu hesaptan çek…” talimatı veremez…

Baskı kuramaz…

★

Cumhurbaşkanı dâhil…

Hiçbir kişi…

Veya…

Hiçbir kamu kurumu…

Özel bankalara:

“Mudilerinin hesap çeşitlemesinde:

Şu oranda TL…

Şu oranda yabancı para mevduatı olmasını sağla…

Bu oranı tutturamazsan seni:

Tutturan bankaya sağladığım maddi imkândan mahrum bırakırım” diyemez…

★

Derse ne olur?..

Anayasanın fırsat eşitliği ilkesini ihlal eder…

Yani:

Anayasa suçu işler…

Özel mülkiyet düşmanı

Kimilerinizin:

“TCMB, özel bankalara bu konuda nasıl baskı yapıyor?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim…

★

Bakın nasıl:

“TCMB, toplam mevduat içinde TL mevduatın payını %50’nin üstüne çıkaramayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulayacağı komisyon oranını % 3’ten % 8’e çıkarmıştır…”.

★

Böyle bir uygulama…

Anayasamızın:

“Fırsat eşitliği” ilkesine:

Aykırıdır…

★

Mağdur olanlar…

Uygulamaya maruz kalırlarsa…

Haklarını arayacak…

Ve…

Anayasa gereği:

Alacaklardır…

Rağmen bozmazlar

Özel bankalarda döviz mevduat hesabı olanlar:

Bakanlara…

Maliye ve hazine bürokratlarına…

Ve…

İktidarın başına:

Güvenmiyorlar…

★

Çünkü…

Yıllık enflasyonun…

TÜİK’e göre bile:

%85’i geçtiği bir ekonomide:

Politika faizinin %9 olarak açıklanmasının:

Hem saçma…

Hem yanlış…

Hem de:

Bankacılık sektörü…

Ve…

Birikmiş nakit servetleri için tehlikeli olduğunu:

Görüyorlar…

★

O nedenle…

Baskılara…

Ve…

İkna çabalarına rağmen:

Döviz mevduatlarını:

Bozmuyorlar…

Bozmayacaklar…

Tarzan zor durumda

Kanunlarımız…

Bütün ticari işletmelerin:

Kâr etmek amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirtir…

Ve…

Faaliyetlerini.

Garanti altına alır…

★

TCMB’sının bankalara:

“Müşterilerinizi ikna edin döviz mevduatı değil TL mevduat yapsın…

Sizler de döviz mevduat hesabı açmak yerine:

Yurtdışından borçlanın…” baskısı:

“Seçime kadar ayakta durun, sonra batın ama biz yeter ki seçimi kazanalım” demektir….

★

İyi de sayın Merkezciler…

Yurt dışından “yabancı para” ile borçlanabilmek için:

%10 faiz ödemeyi kabul etmek lâzım…

★

Yahu…

Bu bankacılar:

Yıllık %85 enflasyon yaşanan…

Ve…

Politika faizinin sadece %9 olduğu bir ülkede…

Ve hem de dövizle…

Ve…

Yıllık %10 faizle borçlanacak kadar aptal mı?..

★

Sözümün özü canlarım:

Tarzan zor durumda…

Tarzan’ı ne Araplar kurtarabilir…

Ne Putin kurtarabilir…

Ne de ABD ve AB…

★

Tarzan’ı kurtarırsa sadece:

Altılı masa kurtarır?..

Nasıl mı?..

Erken seçim için oy kullanarak…

Lütfen tahammül

Canlarım…

Yaklaşık dört yıldır:

“Erdoğan, zamanında yapılacak seçimlerde anayasa gereği aday olamayacak…

Meclis erken seçim kararı alırsa:

Aday olabilecek…

Ancak:

Kazanamayacak” diyorum…

★

O görüşüm aynen devam ediyor…

Erdoğan kazanamazsa da…

Aday olamazsa da:

Türk halkı kazanacak…

Türkiye kazanacak…

★

Lütfen enselerinizi karartmayın…

Moralinizi yüksek tutun…

Ve…

İktidar çevrelerinden gelecek bütün saldırılar karşısında:

Tahammüllü…

Ve…

Sabırlı olun…

Dünün tweeti

Leyla smrc

@lyl_smrc_

Ben yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olarak gurbetçilerin Türkiye’de oy kullanmasına karşıyım.

Avrupa’nın nimetlerinden faydalanıp, ekonomisi batık bir ülke de yaşayan 80 milyon insanın kaderini belirlemeye hakları yok.