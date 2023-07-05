Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu.

İsviçre’nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Türk kulüplerinden Darüşşafaka Lassa C Grubu, Pınar Karşıyaka E Grubu, Bursaspor F Grubu, Galatasaray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu’nda yer aldı.

Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3’üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak.

Normal sezon maçlarının 17 Ekim’de başlayacağı gruplar şu şekilde:

A Grubu: Unicaja (İspanya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Peristeri (Yunanistan), Le Mans Sarthe (Fransa)

B Grubu: JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Opava (Çekya)

C Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka Lassa (Türkiye), VEF Riga (Letonya), elemelerden gelecek takım

D Grubu: AEK (Yunanistan), MHP Riesen (Almanya), Dinamo BDS Sassari (İtalya), King Szczecin (Polonya)

E Grubu: Pınar Karşıyaka (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Ewe Baskets Oldenburg (Almanya), elemelerden gelecek takım

F Grubu: Hapoel Holon (İsrail), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Bursaspor (Türkiye), Rio Breogan (İspanya)

G Grubu: Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Galatasaray Nef (Türkiye), PAOK mateco (Yunanistan), elemelerden gelecek takım

H Grubu: TOFAŞ (Türkiye), Igokea m:tel (Bosna Hersek), UCAM Murcia (İspanya), Bertram Yachts Derthona (İtalya)

(AA)

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