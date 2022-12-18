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Başkentte yoğun sis etkili oldu

Ankara’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Kent genelinde gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte takip mesafesini açarak ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan sis bulutu içerisinde kalan Çankaya ilçesindeki 50. Yıl Parkı ve Mamak’taki Mutlu Ege Millet Bahçesi dronla görüntülendi. (AA)

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