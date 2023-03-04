Başkentte farklı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Ankara’da aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu 21 hükümlü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu farklı suçlardan arananlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, başta “nitelikli cinsel saldırı”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişi hürriyetinden yoksun kılmak”, “dolandırıcılık”, “hırsızlık”, “kasten yaralama”, “yağma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçlarından hükümleri bulunanlar olmak üzere 21 kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (AA)