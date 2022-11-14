Başkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Başkent Üniversitesi’ne araştırma ve öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı

Giriş Sınavı Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba

Sonuç Açıklama Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma

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