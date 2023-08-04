Başkan Soyer’den Disney Plus’a sert tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dijital yayın platformu Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi.

Başkan Soyer, “Ne TV kanalları ne medya tröstleri O’nu silmeye, yok etmeye yeter! Savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü barışla taçlandırmış Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk asırları aşan bir dünya lideridir. Seyrini değiştirdiği tarihle tüm dünyaya damga vuralı çok olmuştur. Elbet, bilmeyenler de unutanlar da öğrenir…” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus’a sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı paylaşan Başkan Soyer, mesajında “Ne TV kanalları, ne medya tröstleri O’nu silmeye, yok etmeye yeter! Savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü barışla taçlandırmış Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk asırları aşan bir dünya lideridir. Seyrini değiştirdiği tarihle tüm dünyaya damga vuralı çok olmuştur. Elbet, bilmeyenler de unutanlar da öğrenir…” ifadelerine yer verdi.

(ANKA)