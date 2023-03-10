Başkan Soyer, Narlıdere Metrosu için müjdeyi verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımında sona gelinen Narlıdere Metrosu’nda incelemelerde bulundu. Şehitlik İstasyonu’ndan peronlara inen Başkan Tunç Soyer, “Hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamadı ve bitireceğiz. Nisanda ilk deneme seferini yapacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında İzmir’e Narlıdere Metrosu’nu hediye edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem çalışmaları kesintisiz sürüyor. Başkan Tunç Soyer yapımında son aşamaya gelinen Narlıdere Metrosu’nda incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon’un da eşlik ettiği inceleme turu kapsamına Şehitlik İstasyonu’ndan peronlara inen Başkan Soyer, projede çalışan işçilerle sohbet etti.

SOYER: “EN YAKIN HEDEF 1 AY İÇİNDE DENEME SEFERLERİ”

Narlıdere Metrosu’nda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ne depremler ne pandemi hiçbir şey durduramadı, yolumuzdan alıkoyamadı bizi. 1,5 milyar liraya yakın bir bütçeyle bu projeyi tamamlamış olacağız. Çok hızlı yürüyoruz. Deneme seferleri için hedef tarihimiz 15 Nisan. Vadettiğimiz gibi bu yıl içinde, Cumhuriyetin 100. yılında metro hattını tamamlayarak vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Şu anda yürüyen merdivenlerin montajı yapılıyor. İstasyonlarda son rötuşlar için arkadaşlarımız çalışıyor. Çok hummalı bir çalışma var. 700’ün üzerinde çalışan bu tarihe yetişmeye gayret ediyor. Bütün arkadaşlarıma minnettarım” dedi.

7,2 KİLOMETRELİK HATTA YOĞUN TEMPO

İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 4. aşamasını oluşturan Narlıdere Metrosu, Fahrettin Altay İstasyonu ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu arasında hizmet verecek. 7,2 kilometre olacak hat 7 istasyondan oluşacak. Evka-3’ten başlayıp Fahrettin Altay’da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, DEÜ Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Hattaki tünel çalışmaları ile 14 bin 183 metrelik ray döşeme işlerinin 12 bin 782 metresi tamamlandı. Elektromekanik işler hat içinde ve istasyonlarda sürüyor. (ANKA)