Başkan Soyer: Kamu malını eksiltmedik artırdık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2019’da göreve gelmesinin ardından pandemi, tsunami, depremler gibi felaketlere ve ekonomik krize rağmen yatırımlar ve hizmetler aksatılmadan sürdürüldü.

Mali tasarrufların yanı sıra bütçeye ek katkı sağlayacak çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmalara da hız kazandırdı. Başkan Tunç Soyer’in döneminde kamulaştırmaya harcanan tutar, taşınmazların satışından elde edilen geliri aştı. Kamusal kullanıma uygun olmayan, genellikle ıslah uygulamaları ile belediyeye geçmiş küçük parsellerdeki taşınmaz satışıyla da hem sağlıklı çevre ve düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve alanları ekonomiye kazandırmak hem de bütçeye ek gelir sağlamak hedeflendi.

Konuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyes’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kalkınması ve gelişmesi için yatırımlara ara vermeden devam ettiği belirtildi. Soyer, “Projelerimizi hayata geçirirken yurttaşlarımızın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapıyor, gerektiğinde kamulaştırma yaparak yolumuza devam ediyoruz. Ekonomik krize rağmen yatırım ve projelerimizi aksatmadan sürdürmek için ek kaynak yaratıyor ve her türlü olumsuz koşula rağmen çözüm üretiyoruz” dedi.

“EKSİLTMEDİK, ARTIRDIK”

Başkan Tunç Soyer, “Mezarlık alanı açılmasından, altyapıya kadar birçok yatırımı hayata geçirmek için kamulaştırma yapmak zorunda kaldık. Hazinenin bedelsiz arazi tahsis etmesi gereken yatırımların önünü kamulaştırma ile açtık. Sattığımızdan fazlasını aldık, krize rağmen kamu malını eksiltmedik, artırdık” dedi.

Gelir getiren tesisler ve imar rantı sağlayacak arazilerin satışı gibi uygulamalara ise asla başvurmadıklarını vurgulayan Başkan Soyer, “İzmirlinin malını kimseye peşkeş çekmedik. Aksine Fırat Fidanlığı gibi paha biçilemez bir araziyi Yaşayan Park’a dönüştürüp halkımızın kullanımına açtık. Yıldız Sineması, Bıçakçı Han gibi şehrin göbeğindeki simge binaları kamulaştırıp kentin kültür yaşamına kazandırdık. İzmirlinin parasını İzmirlinin yaşam standardını yükseltmek için harcadık” dedi.

SATILANDAN FAZLASI KAMUYA KAZANDIRILDI

Seçimden sonra, 1 Nisan 2019’dan 2023 yılının Temmuz ayına kadar 1 milyar 185 milyon 689 bin liranın üzerinde kamulaştırma, 1 milyar 64 milyon 416 bin liralık da taşınmaz satışı yapıldı. Yeni yollar, meydanlar ve kavşaklar açmak, yeşil alanları artırmak, spor salonları, alt-üst geçitler, itfaiye tesisleri inşa etmek, otopark ve mezarlık alanları ile kentsel dönüşüm-gelişim alanları oluşturmak, arkeolojik kazılar için uygun alan hazırlamak, kente sağlıklı içme suyu sağlamak, kanal, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi yatırımı yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan her yerde kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde sattığı taşınmazlardan daha fazlasını kamuya kazandırdı.

KAMUSAL KULLANIMA KONU ALANLAR DIŞINDA KALANLAR

Genellikle ıslah imar planı uygulamaları kapsamında oluşmuş parsellerdeki taşınmazlar satışa çıkarıldı. Meskun alanlarda ve birbirinden farklı konumlarda bulunan, bitişiğinde ve çevresinde ıslah imar planı ile yapılaşmaları tamamlanan, bir kısmı süreç içinde işgale açık hale gelen, bir kısmı yine ıslah imar planı uygulamaları ile vatandaşa ait olan zemin üstü taşınmazlar bulunan ve imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan taşınmazlarda işlem yapıldı.

(ANKA)