Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Fadime Başar (70), başıboş köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan ve köpeği ‘Tomi’ ile birlikte yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu. Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

(DHA)