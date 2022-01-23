Başbakan, Omicron salgını yüzünden kendi düğününü iptal etti

Yeni Zelanda Başbakanı, Omicron salgını yüzünden kendi düğününü iptal etti…

Çok sıkı corona virüsü önlemleri alan Yeni Zelanda’da başbakan Jacinda Ardern, Omicron varyantının yayılmasını engellemek için kendi düğününü iptal etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, Covid-19’un Omicron varyantının yayılmasını engellemek için yeni yasaklar ve önlemler alındığını duyurdu.

Ülkede 9 Omicron varyantı tespit edilmesinin ardından önlemleri artırma kararı alan ve kamuya açık alanda toplanma kuralını değiştiren Ardern de bu yasaklardan etkilendi.

Ardern, “Ben aynı durumu yaşayan Yeni Zelandalılardan farklı bir durumda değilim” dedi.

Kapalı alanlarda, bar ve restoranlarda ve düğün gibi etkinliklerde katılımcı sayısı ya da konuk sayısı 100 olarak açıklandı. Ardern kendisinin de bundan etkilendiğini ve mekanların aşı kartı uygulamasını kullanmaması durumunda kapalı alanda kalacak kişi sayısının ise 25 olduğunu duyurdu.

Ardern, “Benim düğünüm gerçekleşmeyecek. Aynı durumda olan herkes için üzgünüm. Ama hayat işte” dedi.

Mart 2020’den beri sınırları yabancılara kapalı olan Yeni Zelanda’da hükümet kademeli açılma planını Ocak ayının ortasında almış ama Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte Şubat ayına çekmişti.

Ülke nüfusunun yüzde 94’ü tam aşı olurken, y üzde 56’sı ise üçüncü doz aşı oldu.