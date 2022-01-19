Başbakan ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuna net yanıt verdi
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Başbakan ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuna net yanıt verdi

Koronavirüs salgınının en yüksek risk yarattığı dönemde başbakanlık konutunda parti yapıldığının ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisine yöneltilen “İstifa edecek misiniz” sorusuna net yanıt verdi.

İngiltere’de gündem Boris Johnson ve Covid-19 salgını sırasında başbakanlık konutu Downing 10 Numara’da sosyal mesafeye aldırmadan parti yapılması…

Hem kamuoyu hem de siyasetçilerin büyük tepki gösterdiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, muhalif siyasetçiler Johnson’a, “İstifa edecek misin” diye sordu.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması gerektiğini söyleyen Johnson, “Hayır” yanıtını verdi. Johnson, açıklamanın devamında, “Yapılan yanlış hesaplamalardan dolayı içtenlikle özür diliyorum. Herhangi bir karara varmadan önce soruşturmanın tamamlanmasını beklemek gerek” dedi.

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Başbakan ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuna net yanıt verdi
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