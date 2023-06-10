Galatasaray sezonu şampiyon tamamladı ancak ne Fenerbahçe’nin ne de Beşiktaş’ın eleştirileri hatta saldırıları bitti. Sezonun başında iki kulüpte puan tablosunda Galatasaray’ın önünde yer alırken ne TFF ne de MHK konuları bugünkü kadar konuşuluyordu. Ne zaman Galatasaray 14’te 14 yaparak tarihi bir galibiyet serisi yakaladı işte o zaman ortalık yangın yerine döndü.

Sezon içinde bütün tartışmalara rağmen açıklanmayan VAR kayıtları hâlâ daha Galatasaraylıların bile anlam veremediği bir pozisyon sonrası acele şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. Maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp’in, “Ofsaytımsı” ifadesi ligin kilit cümlesi haline geldi. Devlet sırrı gibi saklanan bu kayıtlar, “Ofsaytımsı” ifadesine özel açıklanması bana göre masum bir tavır değildi.

Çok daha net hataların olduğu maçlardaki kayıtları açıklamayan TFF yönetimi o ifadeye özel neden açıklama gereği duydu hâlâ daha bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Sanki birileri hakemlerin konuşmasını dinledi ve, “Tamam malzemeyi bulduk” diyerek VAR kayıtlarını açıklattı. Çünkü, “Ofsaytımsı” sonrası MHK Başkanı gitti bütün eleştirilere rağmen Fenerbahçe’nin istifaya çağıramadığı Lale Orta göreve geldi!

İddia ediyorum o günlerin VAR kayıtlarının yanında saha dışındaki yönetim bazlı telefon kayıtları açıklansın ülke futbolunda hiçbir şey eskisi gibi olmaz! Ofsaytımsı ifadesi resmen Galatasaray’a karşı başlatılan algı operasyonunun başlangıç şifresi oldu. Rakipleri bu durumu Galatasaray’ı hedefe koymak, kendi başarısızlıklarını örtmek ve cambaza bak operasyonları yapmak için kullandı.

Sonuçta Galatasaray tarihi galibiyet serileriyle, Fenerbahçe’yi içeride dışarıda 3-0’lık net skorlarla geçerek şampiyon oldu. Beşiktaş saha içi ve dışındaki hatalarıyla yarış dışı kaldı. Deprem puan hesapları sezon sonu itibariyle yine tutmadı. Şikayete gittikleri UEFA bile ne istediklerini tam olarak anlamadı. Sonuç itibariyle; tarih ofsaytımsı, penaltımsı algılarını değil kamyonla para harcayıp sezonu hüsranla kapatan ‘Başarısızımsı’ları yazacak!