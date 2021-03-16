Başarının formülü!

Dünya kulübü olacağız” söylemiyle başlayan, “Özlenen günler yakın” diye devam eden bir hikâye Ali Koç’un Fenerbahçe serüveni. Gelinen nokta kimseyi mutlu etmediği gibi onu da hayal kırıklığına uğratmıştır. Türkiye’nin sayılı iş insanlarından olan ve analitik düşünceye önem verdiğini düşündüğüm Koç’un mutsuzluğunun ana sebebi VAR operatörünün yanlı kararları ya da TFF-MHK’nın yanlışları mıdır?

Olmamalıdır bence. En azından olmadığını umut ediyorum çünkü kurtuluşun yolu doğru sorun tanımı yapmakta yatıyor. Hadi Comolli’nin aldığı futbolcular vasattı, Emre Belözoğlu’nun kurduğu kadroyu da mı beğenmeyeceğiz? Teknik direktör seçimi mi hatalıydı? Türkiye’yi tanıyan (birinci ezber), Fenerbahçe’nin dinamiklerini bilen (ikinci ezber) ve kendini kanıtlamış (üçüncü ezber) bir isim değil miydi Erol Bulut? Sonuç ne oldu?

Büyük sözler söylemek ve parlak hedefler koymak kolay. Kadroyu birbirinin benzeri futbolcularla doldurup teknik heyete (teşbihte hata olmaz) papazları getirmekle başarılı olmak ise çok zor.

Fenerbahçe ne zaman başarılı olur? Biri çıkıp doğruları söylemeye, yıllardır kulübün içine kök salan hantal yapıyı söküp atma cesareti gösterdiğinde bence. Yani biraz daha zaman var…