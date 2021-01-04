Başarılı iş insanımız, Türk yargısının vicdanlı savcı ve yargıçlarına teslim edecek kendisini…

Sezgin Baran Korkmaz’ı sanırım biliyorsunuz…

Hani…

Ortaokul mezunu…

Ama…

Eğitimsizliğin (Cehaletin) bir iş insanının başarısında ne kadar önemli olduğuyla övünen…

Medyamızın (Bilhassa kanallarımızın) sık sık ekrana çıkartıp başarı öyküsünü anlattırdığı…

Çok büyük…

Ve…

Çok başarılı…

Ve…

Çok milyarder…

Ve…

Cumhurbaşkanıyla dost olmadan önce “çaycılık” yapmasıyla gurur duyan:

Uluslararası iş insanımız…

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Ve hani…

AYM’ye (AVM değil ha… AYM) üye olarak atanacağı dedikodusu yapılan ünlü hukukçunun; eylül ayında el konan bütün mal ve mülkünü iade ettiği…

Ve bir de…

Yurt dışı çıkış yasağını kaldırdığı…

Ve alışıldık olduğu üzere…

AKP Genel Başkanı’nın da “Tanırım, haysiyetli, şerefli ve hayırsever bir iş adamıdır” dediği Sezgin Baran Korkmaz…

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Meğer biz adamcağızı yanlış tanımışız…

Hakkında anlatılan her türlü olumsuzluk iftiraymış…

Ve…

Her şey dış güçlerin ve muhalefet patileriyle FETÖ’nün uydurmasıymış…

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Merak etmemeliymişiz…

Bugün (4 Ocak 2021) Türkiye’ye dönecekmiş…

Kendisini Türk yargısının vicdanlı savcı ve yargıçlarına teslim edecekmiş…

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Bir kere daha “yani…”.

Siz bu satırları okuduğunuz sırada…

Başarılı çaycı; pardon iş adamı SBK…

Savcıya hesabını vermiş ve…

Tertemiz bir yüzle…

Adliye sarayından ayrılmış olacak(mış)…

RABBİMİZE VE DEĞERLİ MESLEKDAŞIMIZA HAMDOLSUN…

Kimileriniz, SBK’nın bu kadar masum olduğunu nereden öğrendiğimi merak edeceksiniz…

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında adamcağıza kendisini savunma hakkı verdi ya…

Ben de Cüneyt’in kanalında öğrendim…

İyi ki Cüneyt ve Cüneyt gibi tarafsız, bağımsız (Mesela Ahmet Hakan da öyle) gazeteci televizyoncularımız var…

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Aksi halde…

Cumhurbaşkanımızın yakın dostu Baran kardeşimiz, kamuoyunun gözünde “kötü adam” olarak tanınacaktı…

Önce Allah, sonra da Cüneyt korudu bu talihsiz iş insanımızı…

Rabbimize ve değerli meslektaşımıza hamdolsun…

SİZİN YÜZÜNÜZDEN BİR TÜRLÜ ÇALIŞAMIYORLAR…

Habere bakın habere…

Neymiş efendim…

Ziraat Bankası, aralarında eski Bakan Faruk Çelik ile…

Eski Milletvekili Mahmut Kaçar’ın da bulunduğu yönetim kurulu üyelerine…

3 milyon/cuk TL fazladan ödeme yapmış/mış…

Ve efendim…

O ödemelere ilişkin belgeleri, Sayıştay denetçilerine vermemişmiş…

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Yahuuuu…

Alt tarafı 3 milyon dolarcık be…

Saçını milletimiz için süpürge…

Gecesini gündüz etmiş bu ünlü iktidar büyükleri için biz küçük insanlar…

Vergilerimizden 3 milyoncuk ödemişiz…

Ne var bunda bu kadar büyütülecek?…

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Hem bu Sayıştay da çok oluyor ama…

Nedir bu güzeller güzeli iktidarımızın çektiği bu taylardan Allah aşkınıza ya…

Düşün kardeşim necip iktidarımızın yakasından…

Düşün ya…

Düşün be…

Sizin yüzünüzden bir türlü çalışamıyorlar…

İKTİDAR İSİMLİ BALLA DONANMIŞ PARMAĞI YALAYANLARIN SAYISI…

AKP Hükümeti iktidarının ilk yıllarında araç kiralama modeli getirdi…

Ve yasanın resmî gazetede ilanından sonra…

İktidara yakın kişiler hemen “araç kiralama” şirketleri kurma lisansı aldılar…

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Böylece…

Türkiye’de sermaye şirketleri genelde hep aile şirketi olduğu için…

Şirket sahipleri ailenin bütün fertlerinin altına birer binek otomobili kiraladı ve…

Her türlü masrafını da (Kira ve diğer tüm masraflar) vergi matrahından düştü…

Hem araç kiralama şirketleri kazandı (Bu arada her yıl %25 amortisman da düştüler…).

Hem de aile şirketleri…

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Peki kim kaybetti?..

Her zaman (Paralı otoyol, köprü, hastane, havaalanı) olduğu gibi…

Yine…

Vergi ödeyen ve fakat şirketi olmadığı için otomobil kiralama imkanı da olmayan sade vatandaşlar kaybetti…

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AKP Hükümeti 2019 yılı sonunda çıkardığı bir yasayla; binek otomobillerinde vergi matrahından ancak 5.500 liralık bir kısmın düşüleceğine hükmetti…

Bu yıl zam geldi…

Rakam 6 bin liraya çıktı…

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Bu arada…

İktidar yandaşı araç kiralama şirketi sahipleri de zaten ellerindeki araçları çoktan satıp bu işten çıkmışlardı…

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Yani canlarım…

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde…

İktidar isimli balla donanmış parmağı yalayanların sayısı…

Bugünkü kadar çok olmadı…

BU ÇIĞLIĞI TÜM TAKİPÇİLERİNİZLE PAYLAŞIN…

Canlarım…

Her şey o kadar gayri ciddi tartışılıyor…

Her hayati sorun o kadar değersizleştiriliyor ki…

Ben de haliyle zaman zaman, işi gırgıra vuruyorum ancak…

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Bu yazımda hem çok ciddiyim…

Hem de…

Kendime kahrediyorum…

Zira…

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Çaresizim…

Çaresizliğim…

Yetkisizliğimden…

Çaresizliğim…

Bana tahsis edilen bu köşede ve…

YouTube kanalımda…

Sorunları sizlere duyurmaktan başka hiçbir imkanımın olmayışından…

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Evrende…

İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok…

O nedenle ben de diyorum ki…

Milli Piyango çekilişinde, satılmayan 3 çeyrek bilete çıkan ve…

O nedenle Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon TL…

SMA hastası çocuklar için kullanılsın…

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Sosyal medya kullanıyorsanız eğer…

Lütfen…

Bu çığlığı tüm takipçilerinizle paylaşın…

AKP’Lİ BAŞI AÇIK KADIN VİTRİN MANKENLERİNİ

Sayın AKP Genel Başkanı, CHP’de siyaset yapan kadınların “vitrin mankeni” olduklarını söyledi…

Neden öyle dedi?..

CHP’nin aslında “dinsiz” (Sahi ya… Bugüne kadar altı tane okun bir araya gelip kere bile namaz kıldığına, oruç tuttuğuna ve cami çıkışında demeç verdiğine tanık olmadım) bir pati olduğunu anlatabilmek için…

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Fakat bir mantık hatası var…

CHP “dinsiz” ise ve…

Başı örtülü kadın siyasetçiler konu mankeniyse…

Mefhumu muhalifinden bakıldığında…

AKP dindar bir parti…

Ve haliyle…

AKP’de siyaset yapan başı açık kadınlar da AKP’nin konu mankenleri olmuş olmuyor mu?…

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Şimdi hep beraber AKP’li başı açık kadın vitrin mankenlerini izleyelim bakalım…

Onlar ne diyecekler?..