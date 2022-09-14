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Başakşehir’de okul önünde drift 

Başakşehir’de okul önünde drift yapan sürücü, hem öğrencilerin hem de çevredekilerin hayatını riske attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Başak Mahallesindeki okul önünde meydana geldi. 34 JU 8458 plakalı araç sürücüsü, okul önündeki kavşakta drift yaptı. Hem trafikteki sürücülerin hem de çevredeki öğrencilerin hayatını riske atan sürücü daha sonra kavşaktan uzaklaştı.

O anlar vatandandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. (DHA)

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Başakşehir’de okul önünde drift 
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