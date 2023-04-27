Başakşehir’de iplik yüklü kamyon devrildi

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak ağaçlık alana devrildi. Kaza sonrası şans eseri sürücü yara almazken, devrilen kamyonun otoyola düşmesini engellemek için itfaiye halatla bağlayarak tedbir aldı.

Kaza Ziya Gökalp Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Emre Kama’nın kullandığı 16 EN 460 plakalı iplik yüklü kamyon, TEM Otoyolu yan yol üzerinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Ağaçlık alana girerek yan yatan kamyonu görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAMYONUN OTOYOLA DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI HALATLI TEDBİR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun otoyola yuvarlanmaması için hem ön kısmından hem de arka kısmından halat bağlayarak sabitledi. Daha sonra kazadan içinde şans eseri yara almadan kurtulan kamyon şoförü Emre Kama’yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri Kama’yı ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine İBB’ye ait vinç çağırdı. Ağaçlık alana devrilen iplik yüklü kamyonun ilerleyen saatlerde vinç yardımı ile kurtarılması bekleniyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)