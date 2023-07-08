Başakşehir’de afet eğitim alanı kuruluyor

Başakşehir Belediyesi, doğal afetlerde görev yapacak profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi için afet eğitim alanı kurulduğunu duyurdu. Çalışmaların başladığı afet eğitim alanını ziyarete den Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına afet eğitim alanımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

Çalışmaların başladığı alanı ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Yakın tarihimize baktığımızda1999’da Gölcük ve Düzce, 2011’da Van, 2020’de Elazığ ve İzmir, son olarak ise 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. Ülkemizi derin bir yasa boğan depremlerde on binlerce canımızı kaybettik. Milyonlarca kişinin etkilendiği asrın felaketinde, afet eğitimi ve bilincinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi” diye konuştu.

TIRMANMA KULESİ VE AFET ENKAZ EĞİTİM BİNASI YER ALACAK

BAŞAKAY ile afetin ilk anından itibaren sahada olduklarını ifade eden Kartoğlu, İstanbul’da en sağlam zemin yapısına sahip ilçelerinin başındayız. Yine de tedbirimizi en üst seviyede alıyoruz. Dört koldan yürüttüğümüz kentsel yenileme çalışmalarımızla güvenli konutlar üretiyoruz. Afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına afet eğitim alanımızı hayata geçiriyoruz. Bu alanda 12 metre uzunluğunda tırmanma kulesi, iki katlı betonarme yapıdan oluşan afet enkaz eğitim binamız yer alacak” ifadelerini kullandı.

DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK ELİMİZDE”

Deprem sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalan kişinin çıkarılmasına kadar kapsamlı ve hayati eğitimler verileceğinin altını çizen Kartoğlu, En kısa sürede alanımızı tamamlayacak ve eğitimlere başlayacağız. Unutmayalım, depreme hazırlıklı olmak bizim elimizde” dedi.

(DHA)