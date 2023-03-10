Başakşehir, turu İstanbul’a bıraktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turunda ilk maçlar, oynanan 7 mücadeleyle sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda ilk maçlar tamamladı. Türkiye’yi temsil eden takımlardan birisi olan İstanbul Başakşehir, Belçika ekibi Gent’e konuk oldu. KAA Gent Stadyumunda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Gent’in golünü 35inci dakikada Orban attı. Başakşehir’in golünü ise 16ncı dakikada Okaka kaydetti.

Avrupa Konferans Ligindeki Türkiye’yi temsil eden bir diğer takım olan Sivasspor ise Fiorentina ile karşılaştı. İtalya’da Artemio Franchi Stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 69uncu dakikada Barakın attığı golle 1-0 kazandı. Öte yandan Sivasspor’da Max Gradel 90+4te kırmızı kart görerek 16 Mart’ta oynanacak rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 7 Mart Salı günü oynanan maçta ise AZ Alkmaar, deplasmanda Lazio’yu 2-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lazio – AZ Alkmaar: 1-2

FC Sheriff – Nice: 0-1

Anderlecht – Villarreal: 1-1

AEK Larnaca – West Ham United: 0-2

Fiorentina – Sivasspor: 1-0

Lech Poznan – Djurgarden: 2-0

Gent – Başakşehir FK: 1-1

Basel – Slovan Bratislava: 2-2

(DHA)