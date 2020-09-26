Başakşehir ligin dibine demir attı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde oynadığı 3. maçından da gol atamadan mağlup ayrıldı. Fatih Karagümrük deplasmanında oldukça etkisiz bir futbol ortaya koyan Medipol Başakşehir, rakibine 2-0 mağlup olarak son sırada kaldı. Fatih Karagümrük, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Medipol Başakşehir maçı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş’tan transfer edilen Enzo Roco’nun tek golüyle öne geçen Fatih Karagümrük, son dakikada Sabo ile ikinci golü buldu. Puanını 7 yapan ligin yeni ekibi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üç maçta da gol atamadan mağlup olan Medipol Başakşehir ise son sırada kaldı.

Medipol Başakşehir’in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Visca, Demba Ba ve Crivelli’nin üç haftadır süren etkisiz oyunu bu maçta da devam etti. Başakşehir’in gol umutları, pozisyona girmekte zorlanırken, İrfan Can Kahveci’nin de orta sahadaki oyun kurma görevinde yetersiz kalması, Fatih Karagümrük savunmasını rahatlattı.

Daha çok savunmada kalan ancak hızlı hücumlarla rakip kalede etkili olan Fatih Karagümrük ise rakibine göre çok daha net fırsatlar yakaladı. Son vuruşlarda biraz yetersiz kalan ev sahibi ekip, daha farklı kazanabileceği karşılaşmadan iki gollü galibiyetle ayrıldı.