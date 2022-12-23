Bartın’da sokak ortasında tekme-tokat kavga: 1 yaralı
Bartın merkezde iki grup, sokakta tekme tokat kavga etti. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, aldığı darbelerle yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Araya girenler, tarafları ayırırken, polise de haber verdi. Aldığı darbelerle yaralanan E.P., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansa bindirilmek istenince direndi. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan E.P., tedaviye alındı.
Olaya karışanlar, bölgeden uzaklaşırken, kavga anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
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