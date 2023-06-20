Bartın’da sağanak etkili oldu

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı. Kent merkezinde ise suyla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte dün geceden beri etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye 29 kilogram yağış düştü, ana yollar suyla kaplandı. Bartın- Zonguldak, Bartın-Karabük kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Su ile dolan yollar, trafiğe kapatıldı. Kent merkezinde çok sayıda mazgalın tıkanması nedeniyle, bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Yamaçlardan gelen yağmur suları, bazı binaların bodrum katlarını suyla doldurdu. Derelerin taşmasıyla, Bartın-Ulus yolu ve bazı köy yolları hasar gördü. Amasra ilçesi Göçgündemirci köyü içerisinden geçen dere taşma noktasına geldi. (DHA)