Bartın’da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 41’e yükseldi

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 41’e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden faciasına ilişkin son duruma ilişkin bilgi verdi.

BAKAN DÖNMEZ: KISMEN YANGIN OLAN BÖLGE DE KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Fatih Dönmez: Aşağıda ekiplerimiz kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Kısmen yangın olan bölge de kontrol altına alındı. Yangının izole edilmesi çalışmaları sürüyor.

BAKAN SOYLU: 58 MADENCİ KURTARILDI, 40 ŞEHİT

Bakan Soylu: 58 madenci kurtarıldı. 40 şehidimize ulaştık. 11 yaralıdan 1’i taburcu oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’ne ait ocakta, dün saat 18.15’te patlama meydana geldi. AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. 110 işçinin çalıştığı ocaktaki patlamada 40 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. İşçiler, Bartın, İstanbul ve Ankara’daki hastanelerde tedaviye alındı. Ocaktaki yangına müdahale edilirken, mahsur kalan 15 işçiyi de kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Maden ocağı sahasında işçilerinin aileleri ve yakınları ise kurtarma çalışmasından gelecek iyi haberleri bekliyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE VERİLMEYE BAŞLANDI

Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk oluşturdu. Kimlik tespitleri yapılan maden şehitleri yakınlarına teslim ediliyor.

(DHA),(AA)