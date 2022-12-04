Bartın’da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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Bartın’da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Bartın’da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde ikamet eden Vasfiye Ç. (28) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aslan Ç. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aslan Ç, mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Bağırma seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Aslan Ç. ise Çayırlar Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde yakalan​​​​​​​dı.

Vasfiye Ç’nin 5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Hatice Kontürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vasfiye Ç’nin çığlıklarını duyması üzerine durumu polise bildirdiğini belirterek, “Vasfiye çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğü yoktu. Adam çalışmıyordu. Aralarında sürekli tartışma oluyordu.” dedi. (AA)

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