Bartın Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, elektronik ortamda 18.01.2022- 01.02.2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Bartın Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

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