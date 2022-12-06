Bartın Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bartın Üniversitesi‘ne öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Senatosunun 20 Ekim 2022 tarih ve 2022/17-03 sayılı Kararı ile aşağıdaki tablodaki bazı bölümlerde asgari ALES puan barajı ile yabancı dil puan barajı yükseltilmiştir.

Son Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2022 (Mesai Bitimi)

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