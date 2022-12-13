Bariyer, otomobilin önünden girip arkasından çıktı: 3 yaralı
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Bariyer, otomobilin önünden girip arkasından çıktı: 3 yaralı

Kocaeli’nde, TEM yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi Tepetarla Dinlenme Tesisleri girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 06 RDG 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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