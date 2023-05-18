Barışma seksi sorunlara çare olmaz

Yoğun ve şiddetli kavgaların hemen ardından cinsel ilişkiye sığınmak ‘barışma seksi’ olarak adlandırılır. Ancak bu durum sorunlar için bir çözüm yolu değildir…



Aramızdaki problem böyle çözülür mü?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle hiç geçinemiyoruz ama her kavgadan son­ra seks yaparak barışıyoruz. Bu doğru mu? Sorunlarımızı nasıl çözebiliriz? K.T./Edirne

CEVAP:

Kronikleşen sorunları cinsellik çözmez. Şiddetli kavgaların sonunda taraflar gerilir. Sonuçta birbirlerini kaybetmekten korkan çiftler, çareyi en iyi bildiklerini yapmakta, bedenlerine sığınmakta bulurlar. İşte buna barışma seksi diyoruz. Çiftlerde olum­suzluktan kurtulma çırpınışı, cinsellikte karşımıza barışma seksi olarak ortaya çıkıyor. Belki o an için kurtarıcı olabiliyor ama bu olgu meselelerin üstünü örtüyor ve gelecekte sorunları daha da büyütüyor. Son­ra öyle bir hal alıyor ki, artık çiftler kronik­leşen sorunlarını cinsellikle bile çözemiyor. Bu krizi aşabilmenin tek yolu ise sağlıklı iletişim kurabilmektir. Bunu başaramıyorsa­nız, destek almanızı öneririm.

Emzirme bir korunma yöntemi olabilir mi?

SORU:

25 yaşındayım. 5 ay önce doğum yaptım. Eşimle yaklaşık bir aydır cinsel birliktelik yaşıyoruz. Emziren kadınların gebe kalmadığını söylüyorlar, bu ne kadar doğru, bu şekilde ne kadar devam edebiliriz? P.B./Trabzon

CEVAP:

Halk arasında emzirirken gebe kalınmaya­cağı ve emzirmenin gebeliği engellediği söy­lenir. Bebek emzirmek güvenli bir doğum kontrol yöntemi değil, yanlış bir inanıştır. Bununla birlikte bu düşünce sık ve düzenli emziren annelerde bu bir yere kadar doğru olabilir. Emzirmeyi tam zamanlı olarak yaparken annelerin çoğunda yumurtlama olmaz ve dolasıyla adet görülmez. Eğer bir anne adet döngüleri başlamadıysa, bebeği altı aylıktan daha küçükse ve dört saatten daha uzun süre emzirmiyorsa hamilelikten korunmak için emzirmeye bir yere ka­dar güvenebilir: Adet döngüleri başladıktan sonra hamile kalmak mümkün olduğu için eğer yakın gelecekte yeni bir çocuk iste­miyorsanız vakit kaybetmeden alternatif korunma yöntemlerine geçmelisiniz.