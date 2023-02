Barış Atay: İskenderun yapayalnız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili Barış Atay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yıkılan bir binanın önünde, saat 03.30’da; “Bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok. Burada resmen hafriyat çalışması var. O AFAD Başkanı da Cumhurbaşkanı da her yer ulaştık diye açıklama yapıyorlar ya her yere ulaştık dedikleri bu. Kendi başlarına, kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar. Yapayalnız bir şehir. İş makineleri, yurttaşların kendileri tarafından getirildi buraya. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok. AFAD da yok. Kimse yok” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğündeki deprem olmuştu. Bu depremin ardından, saat 13.24’te merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem daha meydana gelmişti. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler; Malatya, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Osmaniye ve Kilis’te hissedilmişti.

TİP Genel Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili Barış Atay, depremlerden etkilenen Hatay’a gitti. Atay, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir enkazın önünde, şunları söyledi:

“İNSANLAR KENDİ BAŞLARINA YAKINLARINI ARAMAYA YA DA NE YAZIK Kİ KAYBETMİŞLERSE CENAZELERİNİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Bu Paç Meydanı’na yakın yine İskenderun’da başka bir enkaz. Baktığınız zaman yan yana birçok apartmanın yıkıldığını görebileceksiniz. Burada üç tane iş makinesi var ama yurttaşların kendi çabalarıyla getirilmiş. Fakat öyle bir şey ki artık insanlar kendi başlarına umutlarını da kesmişler. Kepçeyle enkaza girmek durumunda kalmışlar kendilerince. Korkunç bir başıboşluk söz konusu. Ne AFAD ne kolluk kuvveti ne yetkili herhangi bir kimse ne durumu bilen, anlatabilecek herhangi bir insan var burada. İnsanlar kendi başlarına yakınlarını aramaya ya da ne yazık ki kaybetmişlerse cenazelerini çıkartmaya çalışıyorlar.

“YAPAYALNIZ BİR ŞEHİR. İŞ MAKİNELERİ, YURTTAŞLARIN KENDİLERİ TARAFINDAN GETİRİLDİ BURAYA”

Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu daha şehre girdiğimizin 10. dakikası karşılaştığımız manzara. Her yere ulaştık diyenlere sadece şunu göstermek istiyorum. Bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok. Burada resmen hafriyat çalışması var. O AFAD Başkanı da Cumhurbaşkanı da her yer ulaştık diye açıklama yapıyorlar ya her yere ulaştık dedikleri bu. Kendi başlarına, kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar. Yapayalnız bir şehir. İş makineleri, yurttaşların kendileri tarafından getirildi buraya. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok. AFAD da yok. Kimse yok.” (ANKA)