Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı
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Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce Ovaköy’de su altında kalan 49 evden bazıları ortaya çıktı.

Ereğli ilçesine bağlı Ovaköyde, 1993 yılında faaliyete başlayan 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı nedeniyle 49 yapı su altında kaldı. İçme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bünyesinde hidroelektrik santrali de bulunan barajın su seviyesi düşünce evlerin bazıları ortaya çıktı. Barajdan su alınması ve yağış olmaması nedeniyle Ovaköyde yıllar önce su altında kalan bazı evlerin büyük bölümü, bazılarının ise bacaları suyun üstünde göründü. (DHA) 

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