Baraj suyunda kaybolan kişiyi ‘kadavra köpekleri’ arıyor

Çanakkale’de Ayvacık ilçesinde, kullandığı otomobilin işe giderken baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları, 5’inci gününde devam ediyor. Çalışmalara, Türkiye’de ilk kez suda arama yaptığı belirtilen Labrador cinsi ‘Mavi’ ve Belçika Malinois cinsi ‘Negro’ isimli ‘kadavra arama köpekleri’ de katıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı.

Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı.

Perşembe günü yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu’nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı. Ancak bulunan aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları 5’inci günde de devam ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, bu sabah 4 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Arama çalışmalarına bugün ilk kez ‘iki kadavra arama köpeği’ de katıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı’ndan getirilen Labrador cinsi ‘Mavi’ ve Belçika Malinois cinsi ‘Negro’ isimli kadavra arama köpeklerinin daha önce karada arama yaptıkları; ancak suda ilk kez Çanakkale’de arama çalışmasına katıldığı açıklandı. Sualtı Jandarma Timine ait bota bindirilen iki köpek, baraj göletinde aramalara başladı.

Labrador cinsi ‘Mavi’ isimli 5 yaşındaki kadavra arama köpeğinin eğitimlerde suda 1.9 metre derinlikteki kadavraya, Belçika Malinois cinsi ‘Negro’ isimli 3 yaşındaki köpeğin ise eğitimlerde suda 3 metre derinlikteki kavdavraya tepki verdiği öğrenildi. (DHA)