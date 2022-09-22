Baraj suları çekildi; eski mahalle ortaya çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın su seviyesi düşünce eski Çevril Mahallesi ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) Prof. Dr. Erdal Yılmaz, “Yaz aylarında tarımsal sulama olduğu için su seviyesinde azalmalar görülüyor. Yine son zamanlarda küresel ısınma ve buharlaşmanın etkisiyle su kayıpları söz konusu” dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı nedeniyle 10 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye taşındı. Eski evler ise Yamula Barajının suları altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajının su seviyesi düşünce eski Çevril Mahallesinin evleri gün yüzüne çıktı.

Suların çekmesi nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı Yamula Barajında araştırmalar yapan ERÜ Veterinerlik Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, “Baraj Kızılırmak üzerine kurulu ve yaklaşık 20 yıldır aktif. 1997- 1998 yılları arasında inşaatı başladı. Yamula Barajı dediğimiz alan 48- 50 kilometre uzunluğunda, 100- 150 metre derinliğindedir” diye konuştu.

‘SU SEVİYESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ’

Yamula Barajı’nda son dönemde suların çekildiğini belirten Yılmaz, “Yaz aylarında tarımsal sulama olduğu için su seviyesinde azalmalar görülüyor. Yine son zamanlarda küresel ısınma ve buharlaşmanın etkisiyle su kayıpları söz konusu. Baraj kıyısında su seviyesi 25 metre kadar düştü. Bu şu anlama geliyor; barajın 150 metre derinliğinde olduğunu varsayarsak, bu derinliğin 125 metreye düşmesi anlamına geliyor. Yani yüzde 18 seviyesinde bir su azalışı oldu. Dolayısıyla bu azalışlar son yıllarda daha da arttı” ifadelerini kullandı.

‘TARİHİ YAPILARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ’

Barajın su seviyesinde son 5 yıllık verilere göre büyük düşüş gözlendiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Geçtiğimiz kış aylarında baraj suyunda bir önceki yıla göre artış sağlandı ama son 5 yıl içindeki su seviyeleri gerçekten oldukça düştü. Yani son 10 yıllık verilere baktığımız zaman su parametrelerinin çok azaldığını görüyoruz. Yamula Barajı, su kirlenmeleri, tarımsal sulamalar ve balıkçılık faaliyetlerinin olduğu bir bölge. Dolayısıyla Yamula Barajı korunması gereken bir bölge. Biz zaman zaman buradaki tarihi yapılarında ortaya çıktığını görüyoruz” dedi. (DHA)