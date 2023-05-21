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Baraj kapakları açıldı piknikçiler mahsur kaldı

Batman’da, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 piknikçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Batman Çayında meydana geldi. Şerbetli, Balpınar, Bıçakçı köyü ve çevreyolu mevkisinde piknik yapmak için çay kenarında giden toplamda 25 kişi, Batman Barajının kapaklarının açılması sonucu, debisi yükselen suyun oluşturduğu adacıklarda mahsur kaldı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 farklı noktada çalışma başlatan ekipler, mahsur kalan 25 kişiyi bot yardımıyla karaya çıkardı.

(DHA)

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