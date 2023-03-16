Bankaları 100 milyon lira dolandıran 9 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran 24 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS cihazı kullanarak, usulsüz işlemlerle bazı bankaları dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli’de kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 24’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 39 adet POS cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira para, 49 adet sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 9 kişi ise tutuklandı.

(DHA)