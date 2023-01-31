Banka kartıyla kapıları açmaya çalışan hırsızlar bu kez başarılı olamadı

Şişli’de, geçtiğimiz yıl bir dairesi soyulan apartmana giren 2 şüpheli, hırsızlık teşebbüsünde bulundu. Apartmandaki dairelerin kapısını zorlayıp, banka kartıyla açmaya çalışan şüpheliler, başarılı olamayınca binadan ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan girişim sırasında, şüphelilerden birinin bina içindeki kamerayı fark etmeyen arkadaşını uyarması dikkat çekti.

Feriköy Yayla Mahallesi’nde geçen pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 2 kişi, gözlerine kestirdikleri 4 katlı apartmana yönelerek dış kapısının açık olup olmadığını kontrol etti. Şüpheliler, açık olduğunu fark ettikleri kapıyı iterek binaya girdi.

Şüphelilerden biri, katları gezerek etrafı kontrol ederken diğeri bina girişinde bekledi. Bina içinde keşif yapan şüpheli tekrar aşağı inerek birinci kattaki daire kapısına yöneldi. Bu sırada, merdivenlerden yukarı çıkan diğer şüpheli, daire kapısındaki güvenlik kamerasını fark edince, tanınmamak için montunun kapüşonunu kafasına geçirdi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYEN ARKADAŞINA KAMERAYI GÖSTEREREK UYARDI

Merdivenlerden yüzünü saklayarak çıkan şüpheli, o sırada elindeki banka kartıyla daire kapısını açmaya çalışan arkadaşını da güvenlik kamerasını göstererek uyarmaya çalıştı. Şüpheliler, apartmandaki 10 dairenin de kapısını zorlayıp açamayınca, 15 dakika sonra binadan ayrıldı. Hırsızlık şüphelilerinin binaya girip, daire kapılarını açmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ KAMERALARDA

Görüntülerde, sokakta yürüyen 2 kişinin yöneldikleri binanın dış kapısını iterek içeri girdikleri görülüyor. Şüphelilerden biri yukarı çıkarak katları kontrol ederken, diğeri giriş kapısında bekliyor. Katları kontrol eden şüpheli tekrar aşağı inerken, kapıda bekleyen arkadaşı yanına gelmek için harekete geçtiği sırada kamerayı fark ediyor.

Şüpheli, montunun kapüşonunu kafasına geçirdikten sonra yüzünü saklayarak merdivenlerden çıkıyor. Bu sırada, daire kapısını açmaya çalışan arkadaşını kamera konusunda uyarıyor. Şüpheliler hırsızlık yapamadan bir süre sonra binadan ayrılıyor.

“BU KEZ BİR ŞEY ALAMADILAR”

Bina sakinlerinden Mehmet Doğan daha önce de hırsızlık olayı yaşandığını ifade ederek, “Hırsızlar birkaç sene önce yine geldiler. O zaman bir şeyler çalmışlardı, şimdi çalamadılar. Apartmana 06.30’da girmişler, 10 dakika bütün kapıları yoklamışlar. Açamadılar mı yoksa sesten korkup açamadılar mı bilmiyorum. 10 dakika sonra çıkıp gitmişler” dedi.

Süleyman Doğan ise, “Bu bölgeye dadandılar. 2 hırsız en üst kata kadar çıkmış. En üstten aşağıya kadar bütün kapıları yoklayıp gitmişler. Bir şey alamadılar. Ama bir önceki hırsızlıkta benim daireme girdiler. Bir şeyler almışlardı o zaman. Bundan dolayı çok muzdaribiz. Daha önce giren hırsızlar yakalanmıştı. Bu tarz şeyler bölgede yoğunlukla yaşanıyor” diye konuştu.

(DHA)