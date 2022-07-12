Balkondan düşen kız yaşam mücadelesi veriyor
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Balkondan düşen kız yaşam mücadelesi veriyor

Şanlıurfa’da balkondan bakarken dengesini kaybedip 5’inci kattan aşağı düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, balkona çıkıp dışarıyı izleyen 16 yaşındaki Nisa Nur A., dengesini kaybederek 5’inci kattan beton zemine düştü. Kızın düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan 16 yaşındaki kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan genç kız, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

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