Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen sara hastası 54 yaşındaki Neşe Gün olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi 744 sokaktaki Açelya Sitesi B Blokta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın üçüncü katında yaşayan Neşe Gün, balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden beton zemine düştü. Günün düştüğü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Günün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı’nın inceleme yapmasının ardından Gün’ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlk belirlemelere göre sara hastası Neşe Gün’ün balkona çıktığı sırada kriz geçirerek dengesini kaybedip, düştüğü sanılıyor. (DHA)