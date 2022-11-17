Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına takipsizlik kararı

Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangınla ilgili soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi bölümünde ağustos ayında yangın çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin “Mala zarar verme” suçundan soruşturma başlatmıştı.

HASTANE YÖNETİM KURULU ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Harikliya İspangopulos, konuya dair bir şikayetlerinin olmadığı ifadesi vermişti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şikayetçi olmaması sebebiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

ŞİKAYETÇİ OLUNMADIĞI İÇİN TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Savcılığın takipsizlik kararında, itfaiye raporunda yangının neden çıktığının tespit edilemediğine yer verildi. Kararda, olay yeri inceleme raporunda da yangına sebebiyet verecek herhangi bir bulgunun tespit edilemediği bilgisinin bulunduğu belirtildi. Suçun şikâyete tabii olduğunu hatırlatan savcılık, bu olayda da şikayetçi bulunmaması nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini bildirdi. (ANKA)