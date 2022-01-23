Korkutan görüntü depremin habercisi miydi?

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde üç gün önce 10 metre kadar çekilen deniz su seviyesi aynı şekilde devam etti. Dün AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelen kentteki bu manzara akıllara ‘depremin habercisi miydi?’ sorusunu getirdi.

Balıkesir’deki Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu üç gün önce yaklaşık 10 metre geri çekildi.

Marmara Denizi’nde bir hafta önce yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip üç gündür devam etmesi şaşırtıyor.

ÇOK SAYIDA KAYA SU YÜZEYİNE ÇEKİLDİ

Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.

DEPREMİN HABERCİSİ MİYDİ?

Deniz suyunun 3 gündür çekildiği kentte dün 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem öncesi böyle bir durumun yaşanması akıllara ‘depremin habercisi miydi?’ sorusunu getirdi.