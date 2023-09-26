Balıkesir’de tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi öldü

Balıkesir’de arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 20116 Sokak’taki bir inşaatta çalışan B.K. (47), bu adrese yakın bir noktada bulduğu av tüfeğiyle deneme amaçlı ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar aynı inşaatta çalışan Dursun Gargıt’ın (49) başına isabet edince ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Öldüğü belirlenen Gargıt’ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Gözaltına alınan B.K’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)