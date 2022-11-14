Balıkesir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde içinde 2 şüphelinin bulunduğu bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 2 altın obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)