Balıkesir’de otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Uçar idaresindeki otomobil, Söğüt Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan Gülseren Uçar kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sadiye Yakar ve Cevriye Kuzu yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşamını yitiren Gülseren Uçar’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi. (AA)